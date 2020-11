Jessica Thivenin : l’influenceuse a pris la pose avec une tenue léopard ultra tendance

On peut dire que tout le monde se l’arrache en ce moment… En effet, Cardi B vient d’apparaître dans un tout nouveau spot. Cette fois-ci, c’est pour Reebok qu’elle a décidé de taper la pose. Et le résultat est plutôt sexy !

Comme à son habitude, Cardi B fait la paire avec une marque de renom. Plus tôt, on la découvrait alors poser depuis son jardin pour Balenciaga. On l’avait ensuite vue investir plusieurs spots de la Capitale sur de gigantesques kakemonos. Décidément, la star a de l’énergie à revendre en ce moment.

Une fois de plus, elle se met au boulot et disons-le : elle n’a pas chômé, loin de là ! C’est donc dans une pub pour Reebok que la rappeuse a fait son apparition. Cardi B y est, comme à son habitude, à l’apogée de son style. Unique en son genre, ce spot rend hommage à la grande diva qu’elle est.

Vêtue d’un ensemble Reebok rouge et noir, Cardi B se pavane sur un divan, dévorant une pince de crabe à l’aide de ses griffes. Face à elle, une ribambelle de fruits de mer en diamants. Juste au-dessus, sur le plan suivant, nous voyons alors l’une des chaussures qu’elle a au pied, trônant sur un piédestal de crabes en diamants.

Il s’agit donc d’une collab exclusive faite par la belle Cardi et la marque Reebok. Des sneakers rouges, légèrement translucides. Cardi B a, comme à l’accoutumée, la grande classe. Le spot invite les fans à devenir «inexplicable», à l’image de la diva en rouge !

Avec 4 millions de vues, cette vidoé est déjà un sans faute. En commentaires, l’un de ses fans a même dit : «J’en veux ! Les deux ! Les pinces de crabe et les sneakers».