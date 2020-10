Jessica Thivenin a enfin pu conduire sa nouvelle voiture… Elle est ravie !

Laeticia Hallyday a mis son cœur à nu sur le plateau de Sept à Huit. Ainsi, la maman de Jade et Joy en a dit plus sur son quotidien et celui de ses filles depuis le départ de Johnny

Sur Sept à Huit, Laeticia Hallyday a expliqué qu’au quotidien Jade et Joy essayaient de rendre hommage a leur père. Elle a donc confié avec émotion :

«Elles ont besoin de le faire vivre tous les jours en écoutant sa musique, en continuant d’écrire des petits mots qu’elles posent encore sur son oreiller, en continuant d’avoir un lien avec lui, comme des âmes liées.»

Des gestes très touchants qui montrent leur tristesse… On leur souhaite beaucoup de courage ! En plus de cet aspect, Laeticia Hallyday est revenue sur son couple avec Pascal Balland. La belle a raconté, en toute transparence, qu’elle admirait son compagnon.

En effet, ce dernier doit composer avec le fantôme de Johnny. La veuve de Johnny a donc souligné le courage de son chéri qui a dû être touché en regardant TF1.