Jérôme Boateng : quel avenir avec ou sans Bayern Munich ?

Dans un entretien accordé à Kicker, Jérôme Boateng le défenseur Munichois a fait le point sur son avenir avec le Bayern Munich qui tend déjà vers son point mort.

Bientôt dix ans passés sous la tunique bavaroise. Jérôme Boateng arrivé au Bayern Munich en provenance de Manchester City au cours de l’été 2011, vit depuis ce jour une véritable histoire d’amour avec le club bavarois.

L’international Mannschft a gagné plusieurs trophées avec le club allemand. Et ceci dans la douleur que dans le malheur. Le défenseur a eu de nombreuses blessures et un niveau de jeu par moments très médiocre sont venus freiner ne serait ce qu’un tout petit peu de temps dans sa course.

Mais malgré ces flops, le natif de Berlin n’a pas baissé les armes ou rebroussé chemin. Jérôme Boateng au contraire pense toujours séduire Hansi Flick afin de gagner une place majoritaire dans le groupe.

Interrogé dans un entretien, le défenseur bavarois a évoqué son avenir avec le Bayern Munich. Selon Boateng, il ne pense pas quitter si tôt le club.

«Je peux imaginer. Mes enfants se sentent chez eux ici. Avec Hansi Flick comme entraîneur et cette équipe, c’est très amusant… En fin de compte, je suis heureux d’être toujours avec le FC Bayern. Je profite à nouveau du football.»

Toutefois, en cas de non prolongation, Boateng a tout de même une petite idée de ce qui pourrait l’attirer : «Une autre culture. J’aime apprendre de nouvelles choses et je n’ai pas besoin d’être toujours au même endroit. Les États-Unis, l’Asie ou même un autre pays européen, vous verrez. Mais ce n’est pas nécessaire». La fin de la saison nous edifiera plus !