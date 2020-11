Jennifer Lopez, prestation ultra sexy et époustouflante à 51 ans (vidéo)

La chanteuse ivoirienne Josey fait actuellement un règlement de compte avec les organismes de l’événement African Talent Awards. Courtisée par le DG, elle refuse leur proposition et explique ce qui s’est passé.

Révélée au grand public en 2012 grâce à Castel Live Opéra, un concours africain destiné à détecter de jeunes talents vocaux et diffusé sur des télévisions dans 10 pays en Afrique, Josey connait aujourd’hui un franc succès qui la positionne parmi les meilleurs artistes du continent africain au point d’être nominée dans de prestigieux événements.

Elle est d’ailleurs actuellement l’une des plus belles voix féminines de la musique en Côte d’Ivoire. Ce qui lui a valu une nomination aux African Talent Awards. Cependant, la chanteuse ne compte pas du tout y participer pour des raisons qu’elle n’a pas gardé secret.

«Que les choses soient bien claires. Je n’ai aucunement donné l’autorisation aux organisateurs de African Talent Awards de me nominer. Bien au contraire, cela fait aujourd’hui deux ans ou plus, je crois que je refuse de participer aux nominations de African Talent Awards. Pour des raisons que M. Honorat Aguiré et moi savons très bien et pour en avoir déjà discutées», indique-t-elle avant de poursuivre :

«Il s’est maintes fois excusé (excuses que j’ai acceptées) et n’a pas arrêté de me demander de revenir. J’ai dit non avec beaucoup de respect. Je ne comprends pas la raison pour laquelle on veut m’obliger à participer à un concours dont le DG Fondateur et son équipe, il y a de cela deux ans, m’ont traitée de mauvaise perdante.

J’ai encore les captures d’écran et qui a perdu à mes yeux tout crédit. C’est forcé ou bien ? Enlevez-moi dedans. Je n’aime pas les histoires. Merci beaucoup. Vous aimez trop jouer avec l’image et la carrière des gens parce que ça ne va pas aller quelque part quoi ? C’est ce que vous croyez ? Ok», a-t-elle indiqué sur les réseaux sociaux. Règlement de compte ou juste de la rancune, une possible réplique des concernés nous en dira plus.