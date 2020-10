Jennifer Lopez pressée de rallier son fiancé Alex Rodriguez !

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez rêvent de pouvoir enfin se dire «oui». Le couple attend donc la fin de la pandémie pour se marier. Mais Jennifer paraît impatiente.



Jennifer Lopez file le parfait amour avec Alex Rodriguez. Les deux stars ont prévu de se marier et comptent bien le faire une fois la pandémie passée.

Bientôt le grand jour pour l’actrice d’ Un Mariage trop parfait ? Cela fait plus de trois ans que Jennifer Lopez est en couple avec Alex Rodriguez. Les deux stars forment un très joli couple et tous les fans se réjouissent pour eux. Pourtant, ces derniers rencontrent un petit souci.

En effet, Jennifer et Alex se sont fiancés en 2019 et comptaient se marier cette année. Pourtant, ils ont dû revoir tous leurs plans à cause du Covid-19. Comme tout le monde, les deux stars sont restées confinées pendant plusieurs mois.

À cause de la pandémie, ils ont choisi de rapporter leur mariage, explique Hollywood Life. Néanmoins, Jennifer Lopez y pense beaucoup et souhaite dire «oui» au plus vite à son chéri.

Alors, à quand le mariage de l’actrice avec Alex Rodriguez ? Les deux stars sont pressés de se marier, mais veulent faire les choses correctement.