Jennifer Lopez : la chanteuse montre une vidéo faisant du yoga et enflamme la toile

En l’honneur du 33e anniversaire de RIhanna le 20 février, nous revenons sur certains de ses looks les plus en vogue – du street style au tapis rouge et plus encore!

En plus d’être l’une des plus grandes superstars internationales, Rihanna est aussi une fashionista. RiRi est connue pour porter des looks assez sexy sur le tapis rouge et lors de ses déplacements.

La chanteuse pose souvent dans des looks sexy de sa ligne de lingerie Savage x Fenty sur les réseaux sociaux, et a également porté ce style risqué sur le tapis rouge au fil des ans.

En décembre 2019, Rihanna a assisté aux British Fashion Awards à Londres. Elle avait l’air incroyable dans une mini-robe bustier turquoise, qu’elle a associée à une veste assortie qu’elle a laissée pendre de ses épaules.

Pour ajouter encore plus de glamour au look, Rihanna portait également des gants et un collier tour de cou en diamant massif. Elle portait ses cheveux en tresses et a posé pour des photos seule et avec désormais son petit ami, A $ AP Rocky, lors de l’événement.

Lors du tournage d’un clip vidéo à Los Angeles, RiRi était absolument incroyable dans un costume plongeant, marron et blanc. Elle a laissé le haut de sa veste déboutonné un peu pour montrer un peu de peau, et a associé le look à des talons ouverts.

Son look était complet avec un fard à paupières doré et un rouge à lèvres rouge vif, qui ajoutaient une touche à l’ensemble un peu simple. Oui, Rihanna a trouvé comment rendre même un costume très sexy!

En février 2020, Rihanna a lancé une nouvelle ligne Fenty chez Bergdorf Goodman, et elle s’est présentée à l’ouverture dans une tenue incroyablement sexy.

L’orange n’est pas une couleur facile à enlever, mais Rihanna l’a fait à la perfection dans sa robe-pull, qu’elle a associée à des bottines hautes et une veste orange.