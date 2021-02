Jennifer Lopez : la chanteuse américaine n’a pas bien vécu d’être snobée par les Oscars

La star était largement pressentie pour être nommée aux Oscars 2020 pour le meilleur second rôle féminin

Après le succès à la fois critique et populaire remporté par Queens en 2019, Jennifer Lopez semblait bien partie pour être nommée aux Oscars 2020 dans la catégorie meilleur second rôle féminin.

Et pourtant, la prestigieuse académie n’a pas retenu la performance de l’actrice et chanteuse qui, à l’époque, avait préféré ronger son frein et passer à autre chose.

Mais dans une récente interview accordée à Allure, l’artiste admet avoir mal pris la chose. «J’en parlais l’autre jour. (Ma partenaire de production) Elaine (Goldsmith-Thomas) avait fait un post listant toutes les choses pour lesquelles j’ai été nommée durant cette saison. Et arrivé aux Oscars, l’absence était flagrante. Ça piquait», s’est souvenue Jennifer Lopez. Mais avec un peu de recul, la star s’est rendu compte que cette frustration n’avait pas grand sens.

Une belle leçon

«Je me disais, “Ok, quand vous êtes supposée être dans tous les esprits et supposée être nommée et que ce n’est pas le cas, qu’est-ce que ça veut dire ? Est-ce vraiment réel ? Est-ce que les autres nominations sont réelles et pas celle-ci ?” Et je suis arrivée à un point où je me suis dit, “Ce n’est pas pour ça que je le fais. Je ne fais pas ça pour avoir 10 Oscars trônant sur ma cheminée ou 20 Grammys», se souvient s’être demandé Jennifer Lopez.