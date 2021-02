Jennifer Lopez : la chanteuse américaine et la robe décolletée qui montrait sa beauté

Sans aucun doute, JLo est l’un des artistes les plus populaires des réseaux et l’a encore une fois confirmé avec une nouvelle image d’elle.

Une fois de plus Jennifer Lopez a fait l’actualité mondiale et cette fois c’est parce qu’elle fera la couverture du magazine «Allure Magazine», qui sortira les premiers jours de mars.

Là, il a parlé de sa vie personnelle et en plus de son travail dans une année qui a un agenda complètement épuisé. Cependant, tout n’est pas rose puisque d’un autre côté on savait que son film «Marry Me», qui était sur le point de sortir, était passé pour l’année prochaine en raison de la pandémie qui affecte le monde entier.

Alors que dans son côté musical, Jennifer Lopez a confirmé que sa voix reste intacte et c’est pourquoi au cours du dernier semestre de l’année dernière, elle a sorti deux chansons avec son amie, la chanteuse colombienne Maluma.

Ils sont appelés «Pa ti» et «Lonely». Les deux sont synonymes de succès car ils ont des millions de vues sur la célèbre plateforme vidéo YouTube ainsi que sur Spotify.

D’autre part et personnellement, JLo était présente avec son fiancé, Alex Rodríguez au Super Bowl LV. Cela s’est reflété sur les réseaux sociaux où ils ont partagé une vidéo et des photos d’une des loges de l’imposant stade. De plus, l’interprète de la chanson «The ring» pendant tous ces jours partageait des images de sa présentation l’année dernière avec Shakira.

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, cette note qu’ils ont faite à JLo dans le magazine Allure est due aux 30 ans de carrière de ce talentueux américain. Là où à travers cela, il a eu un grand succès à la fois dans le théâtre et dans la musique où il a remporté une liste interminable de récompenses.

De même, et à cette occasion, Marc Anthony s’est exposé pour les flashs dans le hall d’un salon vêtu d’une robe noire spectaculaire qui se caractérise par son décolleté frappant. Vous pouvez également y voir à l’arrière les couturières qui sont très attentives à chaque détail.