«Je veux doter ma femme mais sa famille refuse», dixit un jeune déprimé

Nous vous laissons lire, la situation de ce jeune homme tout déprimé et qui a besoin de vos conseils.

C’est l’histoire d’un jeune homme qui n’arrive pas à convaincre sa belle famille pour le versement de sa dot à sa femme. Il a tout apprêté, mais les parents préfère qu’il se patiente encore un peu, alors qu’il est sur le point de voyager pour des raisons professionnelles.

Il a insisté à plusieurs reprises expliquant sa position aux parents de sa femme, mais ces derniers restent camper sur leur décision et continuent de résister. Épuisé, il partage son histoire sur Amour Afrique.

«Bonjour Amour Afrique. Je m’appelle X. Depuis juillet 2020, ma fiancée et moi nous sommes convenus de nous marier. Je n’ai pas assez de moyens mais j’ai tout fait pour réunir la dot et l’argent pour d’autres obligations. Je suis vraiment convaincu qu’elle est la femme de ma vie. Mais sa famille me rend la vie difficile.»

«Les parents ont d’abord voulu que je laisse leur fille obtenir le diplôme de licence. Avec cette histoire de corona, je ne sais même pas quand elle finira l’année. Mais j’ai accepté et demandé l’autorisation de verser quand-même la dot parce que j’ai besoin de ma femme».

«Elle peut continuer les études chez elle mais je veux dans mon cœur savoir qu’elle est à moi. Je dois voyager en février pour des raisons professionnelles. Je supplie la famille pour que le versement de la dot se fasse avant mon départ mais il y a tellement de résistance. Je suis épuisé. A ma place que feriez-vous ?»