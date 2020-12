«Je suis menotté en Ouganda en ce moment avec Tems», Omah Lay crie

Le chanteur nigérian en plein essor Omah Lay a profité de son compte sur les réseaux sociaux pour crier sur son arrestation en Ouganda avec son collègue, Tems.

Les deux chanteurs ont été arrêtés en Ouganda pour avoir bafoué les directives Covid-19. Ils ont été arrêtés après leurs performances au Big Brunch, qui s’est tenu au Speke Resort, Wavamunno Rd, Kampala, Ouganda.

Dans une série de tweets publiés par Omah Lay, il a révélé qu’il était menotté. Dans ses tweets, le chanteur a déclaré qu’ils avaient tenté d’obtenir leur caution, mais en vain.

Il a écrit: «Je suis menotté en Ouganda en ce moment avec Tems. Je ne suis qu’un chanteur essayant de divertir, pourquoi suis-je installé en Ouganda? Je n’ai pas organisé de spectacle, je suis monté sur scène et j’ai vu des fans grouillants et je leur ai chanté… Pourquoi suis-je détenu? Pourquoi n’ai-je pas droit à un procès équitable? Pourquoi l’Ouganda ne laisse-t-il pas @NigeriaMFA intervenir? Ils ont essayé d’obtenir notre libération en vain. Y a-t-il quelque chose de plus grand en jeu en Ouganda? Pourquoi dois-je prendre la chute ???»

Un utilisateur de Twitter avec la poignée, @ davidsancez256, a donné un aperçu de la question. Il a signalé sur son compte que les chanteurs étaient conduits en prison. Son message était accompagné d’une photo d’Omah Lay menottée.

Il a écrit: «Enfin, @temsbaby et @Omah_Lay sont emmenés à la prison de Kitalya et Tems est emmené à la prison de Kigo, Omah Lay est emmené à la prison de Kitalya jusqu’au 16 décembre 2020. Et les organisateurs / promoteurs de l’événement et ils devront se présenter à High Cour mercredi.»