Après la rencontre contre Benevento samedi, l’attaquant argentin, Lautaro Martinez est revenu sur sa situation contractuelle et sur les négociations pour prolonger avec l’Inter jusqu’en 2024.

Très annoncé du côté du FC Barcelone pendant l’été comme remplaçant de Luis Suarez, Lautaro Martinez pense aujourd’hui poursuit l’aventure avec les Nerrazuri. Sur DAZN, l’attaquant argentin a expliqué qu’il se sent à l’aise à Lombardie.

«Nous essayons d’y arriver. Je suis heureux ici et les gens m’ont toujours bien traité. Le club et l’entraîneur ont confiance en moi. J’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même sur le terrain, alors ce qui se passe à l’extérieur s’arrangera», s’est-il expliqué.

Buteur et passeur lors de cette rencontre, Lautaro est également revenu sur son manque d’efficacité ces dernières semaines. «Je rate les buts faciles et je marque ensuite des buts plus difficiles comme celui-ci. Mais l’important est de gagner, nous sommes un grand groupe et nous sommes heureux de ce que nous faisons.»