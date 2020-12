«Je ne m’attendais jamais à réaliser ne serait-ce que la moitié», Rafael Nadal sur sa carrière !

Alors qu’il a récemment déclaré qu’il ne comptait pas prendre sa retraite dans l’immédiat, Rafael Nadal a fait le point sur sa carrière, concédant qu’il n’imaginait pas être où il est lors de ses débuts, à 16 ans.

«Ce serait très arrogant de ma part de dire que je réalise ce que j’attendais à l’âge de 16 ans. À cet âge, je voulais seulement être un joueur de tennis professionnel et gagner un tournoi un jour. Mon rêve était de gagner Wimbledon, et j’ai réussi à le faire pour la première fois en 2008. Beaucoup de choses se sont bien passées, du point de vue des résultats, depuis cette première entrevue que je vous ai donné à l’âge de 16 ans. La réalité c’est que je suis très reconnaissant envers la vie car je suis gâté. Je ne m’attendais jamais à réaliser ne serait-ce que la moitié de ce que j’ai accompli» a ainsi déclaré Rafael Nadal au cours d’une interview pour Celebrity Magazine et dans des propos relayés par We Love Tennis.