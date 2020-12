«Je n’avais pas de sens, j’ai rejeté Ned Nwoko quand j’étais plus jeune», la princesse de BBNaija se lamente

Julie Akpan a de nombreuses raisons d’applaudir et d’être heureuse en tant qu’actrice de Nollywood. Bien qu’elle n’ait été que cinq ans sur la scène, Miss Akpan a enraciné ses empreintes de pas sur le paysage dans la pompe et la fierté.

Dans quelques jours, deux films produits par elle, intitulés Sister’s Plot and Intimacy seront mis en ligne sur YouTube. Récemment, elle s’est entretenue avec Potpourri sur certaines questions d’actualité.

À propos de la beauté et d’être sexy, elle opine: «Je ne pense pas qu’être sexy ait beaucoup à voir avec l’apparence seule ou la beauté parce que si la beauté attire, la beauté en elle-même n’est pas sexy.

Beaucoup de femmes ont essayé d’être sexy mais ont échoué parce que ce n’est pas quelque chose qui peut être pratiqué ou simulé. À mon avis, être sexy est plus que l’apparence ou le corps d’une personne. Être sexy, c’est être vraiment confiant et positif, intelligent et fier d’être qui vous êtes et être capable de prendre le contrôle de votre vie.

À propos de ses opinions sur le sexe, le mariage et les relations, elle a déclaré: «Pour moi, le sexe est un exercice que l’on peut apprécier avec son partenaire, quelqu’un pour qui on a des sentiments, essentiellement pour un adulte, c’est quand c’est agréable. Le mariage en revanche est une bonne chose mais je dois dire qu’il n’est pas destiné à tout le monde car le mariage est une nécessité mais pas obligatoire.

D’un autre côté, une relation est une chose normale, mais cela dépend aussi du type de relation dont nous parlons ici, mais quelle que soit la situation, il est bon que l’on s’implique.

Julie Akpan est née Juliet Akpan Daniel et a joué dans des films comme Princess River, Against the Odds, Spiritual Wife, Material Wife, Impotent Alhaji, Sensation et bien d’autres.