«Je n’ai pas peur d’admettre que je suis sexy» lâche la chanteuse Niyola

Eniola Akinbo, mieux connue sous le nom de Niyola, est sans aucun doute une chanteuse talentueuse. L’ancienne artiste signée Empire Mates Entertainment a également déclaré qu’elle n’hésiterait pas à admettre qu’elle est sexy.

Elle a déclaré cela lors d’une interview avec une journaliste, Kiki Mordi, sur sa chaîne YouTube. «Quand j’étais avec mon dernier label, je croyais avoir fait de la belle musique mais je ne savais pas qu’il manquait fondamentalement quelque chose. Je savais que quelque chose n’allait pas mais je ne pouvais pas le situer et le comprendre. C’était presque comme si je nageais à contre-courant.

Chaque fois que j’essayais de l’exprimer, j’avais l’impression qu’il y avait un certain genre de personne que je devais être. Je n’ai pas peur d’admettre que je suis sexy et belle. Je veux montrer que je suis sensuelle. Il y a de nombreux côtés à moi que je veux montrer. Mais, il semble que tout est mis en place contre un si on n’est pas d’une certaine manière. Cependant, cela est arrivé à un stade où je n’étais pas contente de ce que je faisais», a-t-elle déclaré.

Niyola, qui a récemment dédié sa nouvelle chanson, Olumoranti, à son défunt père, a déclaré que c’était un coup dur quand il est décédé. Elle a déclaré: «J’ai finalement décidé que j’allais autoriser la sortie de mon album cette année. En août 2019, mon père est décédé et je me suis demandé:

«Comment puis-je même passer à autre chose ”? C’est une chose de perdre sa mère et en l’espace de deux ans, littéralement quelques jours avant le deuxième anniversaire de la mort de ma mère, ce fut un coup dur pour moi.

Je suis le dernier enfant de ma famille et j’étais très proche de mon père. Pour moi, il était important de sortir une musique qui exprimait où j’étais (émotionnellement). Si l’on fait de la musique qui se connecte à ce que les gens ressentent, les gens ne l’oublieront jamais. Je dois faire de la musique à partir d’un lieu de vérité.