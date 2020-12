«Je détestais mon corps quand mes seins étaient plus gros que mon cul», Charity Nnaji

Très peu de femmes sont bénies dans les deux sens en ce qui concerne leur silhouette. Il est généralement soit à l’avant, soit à l’arrière. Et parmi leurs homologues masculins, il y a une sorte de division en matière de préférence. Alors que certains aiment l’avant, d’autres aiment l’arrière et pourtant il y a ceux qui préfèrent avoir le meilleur des deux mondes.

Pour l’actrice de Nollywood basée à Abuja et également la fondatrice de la Fondation Charity Nnaji, Charity Nnaji, elle préfère avoir le dos plutôt que le devant et elle a partagé sa frustration avec Potpourri, disant qu’elle détestait son apparence plus jeune parce que son front était en excès.

«J’avais l’habitude d’être très plantureuse dans mes jours d’école secondaire. Mes fesses étaient très très plates et je détestais ça. Je détestais mon corps parce que ma poitrine était plus grosse que mon cul mais pour le moment, je pense que mon cul est plus gros et qu’il convient à mon corps maintenant. S’il y avait quelque chose pour lequel mes ex m’ont donné du crédit, c’est mon corps. J’ai un corps mou.

Je connais un type qui m’appelait toujours au téléphone juste pour me dire ce qu’il ressent à propos de mon corps, il dirait que mon corps est doux comme du pain Agege. L’actrice a également déclaré qu’il n’était pas mal pour une femme d’afficher ses dotations.

«En tant qu’artiste, il n’est pas faux d’afficher ses dons de la nature. Oui, une femme devrait afficher ses dotations. Pour moi, je pense que si vous ne montrez pas ce que vous avez, cela signifie qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec votre corps que vous ne voulez pas que le public voie. Alors que la plupart des hommes croient en ce qu’ils voient, les femmes ont tendance à croire ce qu’elles entendent. Alors, montrons-leur ce qu’ils veulent voir.

Charity Nnaji est divorcée avec trois enfants. Elle a quitté son mariage de 13 ans à la suite de violences conjugales. Depuis, elle vit comme actrice. Elle a récemment joué dans Clash of Royalty, Travail et Shark.