Jay-Z : le rappeur américain vend la moitié de sa marque de champagne à LVMH

LVMH, la plus grande entreprise de produits de luxe au monde, a annoncé lundi avoir accepté d’acheter 50% d’Armand de Brignac, la marque de champagne détenue par le rappeur Jay-Z.

La société a déclaré que l’achat – pour une somme non divulguée et effectué par l’intermédiaire de sa division de boissons Moet Hennessy – impliquait également un accord de distribution et lancerait un partenariat reflétant une «vision partagée» entre le chanteur et l’entreprise.

La marque de champagne Jay-Z, connue de manière informelle sous le nom d’Ace of Spades, avait été «un succès fantastique», a déclaré Philippe Schaus, PDG de Moet Hennessy, dans une déclaration conjointe avec Jay-Z.

«Armand de Brignac brise les barrières et reflète le luxe contemporain, tout en préservant les traditions des terroirs champenois», a-t-il déclaré.

Jay-Z, cité dans le communiqué, a déclaré que «c’est un partenariat qui s’est senti familier tout le temps», ajoutant qu’il était convaincu que «la puissance même du cadre de distribution mondial de Moet Hennessy, sa force inégalée de portefeuille et son Le bilan d’excellence dans le développement des marques de luxe donnera à Armand de Brignac la puissance commerciale dont il a besoin pour se développer et s’épanouir encore plus».

