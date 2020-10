Javier Tabas souhaite revoir Cristiano et Neymar à la Liga !

Javier Tebas, le président de la Liga, présent à l’événement Sportlab a parlé de l’avenir de Cristiano Ronaldo et Neymar qu’il aimerait revoir évoluer en Liga.

Cristiano Ronaldo évoluant en Serie A et Neymar Junior en Ligue 1 Française, ont tous connus le championnat espagnol dans lequel ils ont véritablement étinceler.

Et malgré leur départ depuis des saisons, certains acteurs du football continuent toujours de rêver sur leur retour. C’est le cas de Javier Tebas, le président de la Liga.

Lors de l’événement Sportlab, organisé ce jeudi par les médias italiens Corriere dello Sport et Tuttosport, le numéro 1 de la Ligue Espagnole, a été interrogé sur un possible retour de Neymar et Ronaldo en Liga.

«Est-ce que j’aimerais que Ronaldo revienne en Espagne ? Bien sûr que oui, mais comme c’est le cas pour d’autres joueurs. Je pense à Neymar, par exemple. Cela s’applique également à Messi. Avoir dans notre championnats les meilleurs joueurs du monde c’est important pour notre croissance», a-t-il servi comme réponse.