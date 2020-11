Jaime Lorente : l’acteur de La Casa de Papel s’est affiché canon sur Instagram

Jaime Lorente travaille avec de nombreuses marques et fait la Une de plusieurs magazines. Ainsi, il y a peu, il a fait une collab avec Coca Cola et a posé en noir et blanc sur Instagram. On le retrouve donc en chaussettes et en sweat et il s’affiche très décontracté.

Puis, le chéri de Maria Pedraza est assis au sol et prend la pose avec une bouteille de coca à la main. Il semble très relax pendant la période de confinement et profite du bon temps. D’ailleurs, il avoue même sur le réseau social qu’il adore cette boisson.

«Vous devez voir à quel point c’est confortable ici pendant que nous faisons une pause«, a t-il écrit. Ainsi, pour lui, rien de mieux que de boire un soda afin de se détendre pendant une pause boulot.

Enfin, les fans de Jaime Lorente ont adoré la photo de l’acteur. Ils ont tous hâte de le revoir dans La Casa de Papel et le trouvent toujours aussi séduisant. «Qu’il est beau !«, a écrit un fan. «Regarde moi cet homme !«, a dit un autre fan. L’acteur fait donc l’unanimité !