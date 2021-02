«J’ai vendu mon sommeil pour devenir riche, maintenant j’ai sommeil, aidez moi !»

Ben, ce jeune homme d’à peine 30 ans nous explique son calvaire. Lui qui s’est livré au gain facile en échangeant son sommeil contre la richesse. Aujourd’hui, il regrette son acte et demande vos conseils.

L’histoire de Ben

«J’ai quitté les bancs dès la classe de 4eme, tchê (voila) l’école n’était pas un mouvement pour nous autres et ça je l’avais compris.J’avais 22 ans en classe de 4eme, j’étais le grand gaillard.

Ça s’expliquait, j’avais redoublé le CEPE 5 fois, la 6eme 3 fois, la 5eme, 2 fois et là c’était ma 3eme fois de doubler la 4eme et je savais que je ne passais pas en classe supérieure aux vues de mes notes catastrophiques.

Ce fut mon déclic, je ne pouvais pas réussir à l’école, d’ailleurs mes parents étaient fatigués de moi donc je leur fis asseoir et leur annonça que je ne passais pas en classe supérieur quoique on était juste à l’amorce du troisième trimestre mais je ne voulais pas m’illusionner.

J’avais eu respectivement 5 et 4 de moyenne, donc ce n’est pas à ce troisième trimestre j’allais fait un miracle. Ils étaient soulagés quelque part de se débarrasser de moi enfin, je le lisais dans leurs regards. Moi ça ne me disais pas grande chose, mais en tout cas je comptais prendre ma vie en main.

Je me mis à trainer avec les grands-frères du quartier, ils étaient toujours ornés de grosses montres, quelques clopes de cigarettes et de lourds colliers, ils avaient leur style vestimentaire propre à eux, on leur appelait les brouteurs ou cybercriminels pour les toubabous (les européens).

Je ne tardai pas à apprendre aussi comment arnaquer et je rejoignais leur gang. En moins d’un mois je toucha mon premier ‘’Kassa’’ (jackpot) environ 1 million, c’était la java.

J’organisai une fête à mon nom ou je dilapidai les 1 millions et oui avec nous c’était la belle vie. On n’était pas des fonctionnaires les plus riches de l’état, on n’avait jamais peur du lendemain, on ne pensait qu’a l’instant présent. Apres ça que je connu un peu la galère car il faut le dire les kassa se faisait rares.

Mon parrain m’approcha et me conseilla de miser gros pour avoir un kassa plus lourd. J’’étais largué, je ne comprenais rien mais il m’expliqua pour vair un bon kassa il fallait que j’allais faire des sacrifices humains, voir un féticheur, faire des pactes, oser quoi !Impliquer le mystique allait m’arranger, donc je décidai d’y aller avec lui.

Arrivé chez le féticheur, après lui avoir dit ce que je voulais il fait ses consultations et il me demanda mon sommeil, que ses fétiches me donnera tous les kassa que je voulais en échange de mon sommeil, je ne devais plus dormir les nuits sinon j’allais continuer dans le sommeil éternel.

J’étais conscient de l’enjeu, très conscient même, et j’accepta. Mes prochains kassa fut énorme entre 100 millions et 200 millions, j’en donnais à mes parents aussi cette fois, j’étais le Roi du monde, la belle vie était mon synonyme. On m’appelait Bic Rouge Papa na l’argent, car chez nous les brouteurs, ton nom devait être percutant.

Ce que j’étais loin de m douter c’est que le diable ne donne rien gratuitement, en moins de 6 mois j’ai dû aller à l’hôpital car je souffrais de terribles migraines, je sentais que j’allais mourir, j’avais besoin de dormir, je dormais en journée oui mais ça ne suffisait pas.Chaque soir je fais la java avec de la musique forte, des filles pour me tenir compagnie et les potes mais ça ne suffisait plus, je me surprends en train de somnoler, j’avais de plus en plus sommeil.

J’approchai mon mentor qui m’avait envoyé là-bas et l’expliqua le problème mais il m’expliqua que c’était irrévocable il ne pouvait rien fait, ni lui, ni le féticheur, le jour que je dormirai la nuit, je continuerai dans le sommeil éternel.

Il m’abandonna et claqua la porte de ma voiture sur moi.Ce que j’appris c’est qu’il avait perçu une commission sur chaque personne qu’il envoyait chez le féticheur. Il lui donnait un pourcentage non-négligeable. Je suis foutu, je sais qu’une de ses nuits je m’endormirai et je continuerai vers la mort.

Aidez-moi svp.»