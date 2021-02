«J’ai l’impression que c’est Mbappé qui va prendre le trône de Messi et Cristiano Ronaldo»

La masterclass de Kylian Mbappé fait euphorie dans les médias et fait réagir plusieurs acteurs du football dont Rio Ferdinand qui pense que l’attaquant français peut être le successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Après la rencontre, Rio Ferdinand, l’ancienne gloire de Manchester United et aujourd’hui consultant sur BT Sport, a déclaré que l’international français était le successeur de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Il a apprécié son leadership, sa forme XXL et sa manière de dynamité Le club catalan avec un triplé somptueux.

«Mbappé est seul, il est seul parmi les jeunes joueurs. Les gens oublient qu’il a 22 ans, qu’il a gagné la Coupe du monde, qu’il a joué dans le championnat de France, qu’il a été immense en Ligue des champions. J’ai l’impression que c’est lui qui va prendre le trône, la couronne, et qu’il est seul en ce moment. C’est à tout le monde de le rattraper maintenant. Ce type va prendre le trône à Messi et Ronaldo quand ils en auront fini avec lui.» a-t-il expliqué au micro de BT Sport hier soir.