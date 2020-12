«J’ai fait face à plusieurs refus avant de monter le cinéma», Joy Odiete

La directrice générale d’une société de distribution à croissance rapide, Blue Pictures Entertainment, Joy Odiete, a déclaré qu’elle avait fait face à de nombreux refus avant de créer la branche cinéma de la société.

Odiete, qui s’est entretenue avec Sunday Scoop lors de l’ouverture du cinéma le week-end dernier au City Mall, Onikan, Lagos, a ajouté que bon nombre des propositions qu’elle avait rédigées avaient été rejetées.

Elle a déclaré: «Je suis dans l’industrie depuis 2005 et j’ai travaillé avec deux chaînes de cinéma – Silverbird Cinema et Nu Metro Cinema. Au fil des ans, j’ai distribué de manière agressive des contenus dans les cinémas du pays avant de passer à la production et de devenir propriétaire de ma plateforme.

«Il m’a fallu 14 ans pour concevoir et faire naître le rêve. Les entrepreneurs doivent réaliser qu’ils ne peuvent tout simplement pas commencer un jour et atteindre le sommet. Ils doivent suivre le processus. Il n’a pas été facile d’amener Access Bank à s’associer à cette vision. Nous avons écrit tellement de propositions et obtenu de nombreux refus.

Mais en fin de compte, il faut être obstiné si l’on veut réaliser quoi que ce soit dans ce pays. Je ne prends pas non pour réponse; Je travaille continuellement sur les lacunes qui pourraient être mises en évidence lorsque je vais à de telles présentations et que je retourne à la planche à dessin.

«Je pense que dans l’industrie, il y a un équilibre injuste contre les femmes. Donc, en tant que stratégie pour résoudre ces problèmes, notre équipe est composée à 70% de femmes.»

Odiete a également noté que la société serait responsable de la distribution de films hollywoodiens à haut rendement tels que Le Roi Lion et Black Panther.

Pendant ce temps, les invités à l’événement ont eu un aperçu du côté production de la société avec son premier film intitulé Gone , qui met en vedette Sam Dede, Stella Damasus et Gabriel Afolayan.