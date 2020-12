Jade Hallyday : la fille de Laeticia Hallyday enflamme la Toile en bikini sexy !

Selena Gomez prouve encore sa générosité ! La star a pris le temps de rencontrer ses fans pendant le tournage de «Only Murders in the Building» à New York. Découvrez vite toutes les infos dans la suite de l’article !

Ce n’est un secret pour personne : Selena Gomez est très proche de sa communauté ! En effet, la jeune femme adore échanger avec ses admirateurs sur la toile. Elle organise de nombreux lives sur Instagram, et publie de beaucoup de photo pour rester en contact avec eux !

En ce moment, la jolie brune a un emploi du temps très chargé. Elle enregistre son prochain film «Only Murders in the Building» à New York. Mais cela ne l’empêche pas de prendre du temps pour sa communauté !

Hier, la star a d’ailleurs fait quelques heureux sur le tournage du long métrage. En effet, la bombe a pris le temps de venir à la rencontre des fans entre deux scènes dans les rues de New York. Incroyable !

De nombreux fans ont publié des photos avec leur idole sur Twitter. Nous pouvons alors découvrir Selena Gomez avec son costume et un masque. La star porte un manteau orange fluo et des lunettes de soleil. Elle prend le temps de poser avec ses admirateurs et semble ravie de pouvoir parler avec eux. Comme quoi, la bombe garde les pieds sur terre malgré son succès !

Les photos de Selena Gomez et ses fans ont d’ailleurs fait le tour de la toile. Et les internautes sont nombreux à envier les quelques chanceux ! L’actrice en herbe poursuit actuellement l’enregistrement de «Only Murders in the Building» à New York. Il y a donc de forte chance que ses fans fassent le déplacement sur les lieux du tournage pour essayer de la voir !