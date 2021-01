Iyabo Ojo : la star nigériane célèbre Bisi Ibidapo-Obe pour son anniversaire

L’actrice de Nollywood, Iyabo Ojo, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour célébrer sa collègue, Bisi Ibidapo-Obe, alors qu’elle vieillit d’un an aujourd’hui.

Dans un post aperçu sur sa page Instagram, Iyabo Ojo a partagé une photo de sa collègue actrice alors qu’elle lui souhaitait un joyeux anniversaire avec plus de succès et de victoires.

Ses fans ont également glissé sous sa section de commentaires et lui ont transmis leurs messages d’anniversaire.

Bisi Ibidapo-Obe s’est rendue sur sa page Instagram pour partager des photos et des vidéos d’elle-même dans une ambiance festive pour marquer son anniversaire.

Partageant la photo qu’elle a écrite: «Joyeux anniversaire, belle @bisiibidapoobe, plus de succès, plus de victoires et plus de bonheur 😊 💖»