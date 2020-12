Islam : Washington dit s’inquiéter pour la liberté de religion en France

En Guinée, le chef de l’État, Alpha Condé est plus que jamais déterminé à récupérer tous les domaines publics occupés par des particuliers.

Le locataire de Sékhoutouréyah n’entend pas reculer dans sa volonté de récupérer les domaines publics occupés par des particuliers. A l’issue du dernier Conseil des ministres, le président Alpha Condé a ordonné au gouvernement de procéder au déguerpissement des occupants qui obstruent les passages des eaux d’écoulement, notamment par des édifices bâtis sur les caniveaux et autres fossés d’évacuation.

« J’ai dit aux responsables de l’administration et aux gouverneurs qu’on on ne doit pas construire sur les caniveaux. Dès que la saison des pluies arrive, les maisons tombent. Nous allons casser ces constructions et indemniser les propriétaires», a-t-il rassuré.

A l’en croire, la responsabilité est partagée entre le gouvernement et les propriétaires terriens. « Si le gouvernement ou le ministère de l’administration du territoire avait empêché la construction de maisons au niveau des caniveaux, cela n’allait pas arriver. Ils [les propriétaires] ne sont pas responsables. Nous allons les indemniser et casser leurs maisons. Parce que nous ne voulons plus que nos enfants meurent inutilement pendant la saison des pluies», a-t-il souligné.

Alpha Condé a également fustigé le non-respect du décret interdisant la vente des domaines publics. «Quand je dis gouverner autrement, ça s’applique au gouvernement, aux cadres, mais aussi aux maires… il y a des chefs de quartier, des maires qui vendent des terrains alors que j’ai pris un décret pour interdire de telles pratiques », a-t-il déploré. Et de poursuivre : «tous les terrains vendus de façon illégale, le gouvernement va les récupérer. Tous les baux qui sont passés de façon illégale, on va les annuler. Donc ne soyez pas surpris si beaucoup de baux sont annulés ».

Il faut noter qu’une commission a été mise par le président Alpha Condé pour examiner les contrats de bail conclus par l’Etat avec des particuliers. Cette dernière sera également chargée de récupérer les terrains et bâtiments publics irrégulièrement cédés à des personnes physiques ou morales privées.