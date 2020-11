Isabel Dos Santos : comment son mari Sindika Dokolo accusé par la justice angolaise a disparu

Le collectionneur Sindika Dokola, mari d’Isabel Dos Santos est mort à l’âge de 48 ans dans des circonstances par encore très claires pour le grand public.

Charismatique et manipulateur, sincère et filou, Sindika Dokolo était tout cela à la fois. Le métis voit le jour en 1972 à Kinshasa, d’une mère danoise et d’un père congolais qui n’est autre que le grand banquier Augustin Dokolo, qui avait fait fortune sous Mobutu Sese Seko avant de se faire déposséder de ses biens.

Sindika avait ainsi grandi avec l’expérience de la chute, volontiers racontée comme un récit initiatique. Elevé en Belgique, le jeune homme étudie l’économie et le commerce à Paris-VII. De retour à Kinshasa, où il ne brille pas dans les affaires, il fuit la guerre direction Luanda, la capitale de l’Angola selon Le monde.

Ce grand collectionneur et mécène congolais, serait selon ses proches, décédé des suites d’un accident de plongée sous-marine à Dubaï où il vivait.

Il faut rappeler que Sindika Dokola et Isabel Dos Santos sont toujours accusés par la justice et le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) d’avoir pillé les caisses de l’Angola pour nourrir leurs affaires privées.