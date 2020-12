Iris Mittenaere très sexy et envoutante en robe moulante sur la Toile !

Iris Mittenaere continue d’en mettre plein la vue à ses fans ! La jolie brune a partagé une nouvelle photo de sa collection Morgane. Et sa robe sexy a fait craquer les internautes ! On vous montre…

Iris Mittenaere adore publier des photos sur son profil Instagram. En effet, l’ancienne Miss ne peut pas s’empêcher de partager tous ses shootings avec ses fans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas froid aux yeux !

La it girl participe toujours à des séances photos très sensuelles. Il n’est donc pas rare de la voir en petite tenue sexy, ou même en lingerie ! Depuis plusieurs jours, Iris Mittenaere s’amuse alors à partager ses looks de fêtes sur son profil. La bombe s’est d’abord affichée en mère Noël sexy avec des dessous coquins. De quoi rendre fous ses fans !

Mais attention ! La chérie de Diego ne s’arrête pas là ! Hier, la brune sulfureuse a encore bluffé ses fans en dévoilant un nouveau look de fêtes. Cette fois-ci, la top s’affiche avec une robe moulante issue de sa collection Morgan. Et le résultat est très sexy !

Iris Mittenaere prend la pose sur son lit avec sa nouvelle robe préférée. Celle-ci met parfaitement son corps de rêve en valeur grâce à son tissu moulant ! La star laisse aussi entrevoir son décolleté, et montre fièrement son épaule dénudée. Elle fixe l’objectif avec un regard de braise en enchaîne les poses. Il n’en fallait donc pas plus pour affoler la toile !

Les internautes sont plus de 68 000 à tomber sous le charme de la belle Iris Mittenaere. Il faut dire que ce look lui va à merveille ! Pas de doute : l’hiver d’Iris s’annonce donc très chaud ! Et la star n’a pas fini de nous en mettre plein la vue avec ses looks de fêtes !