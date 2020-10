Iris Mittenaere partage avec ses fans la marque sa tenue très séduisante !

Dans la story de son compte Instagram, Kendall Jenner et Kourtney Kardashian s’est affichée à ses côtés sur Instagram. Elles prennent la pose dans un body trop sexy !

On ne vous l’apprend plus. Dans la famille Kardashian – Jenner règne un seul mot d’ordre : être sexy, encore et toujours. En effet, aucune starlette de l’émission Keeping Up With The Kardashians prendrait le risque de se laisser aller. Ainsi, Kim, Khloé et Kourtney Kardashian, mais également Kylie et Kendall Jenner maîtrisent leur image d’une main de maître.

Donc, les femmes du clan, qui ont entre 41 et 23 ans, veillent toujours au moindre détail. C’est bien simple : elles doivent toujours être parfaites. Alors, il suffit de se rendre sur leurs comptes Instagram pour s’en apercevoir. Rien ne dépasse ! Leurs tenues, leurs makes-up et leurs positions en mettent toujours plein les yeux.

D’ailleurs, Kourtney Kardashian vient une nouvelle fois de le prouver. L’aînée de la fratrie reste toujours aussi sexy, et n’hésite pas à faire de l’ombre à ses sœurs. Dans la story de son compte Instagram, la maman de Penelope, Reign et Mason s’est affichée aux côtés de Kendall Jenner.

Et attention, les deux starlettes du petit écran font grimper la température. La raison ? Elles ne portent qu’un simple body, super sexy ! En effet, Kourtney Kardashian a 15 ans de plus que le top modèle. Pourtant, la mère de famille rayonne autant qu’elle.

En tout cas, leurs abonnés se réjouissent de les voir l’une à côté de l’autre. Et pour cause, les deux frangines n’arriveraient plus à communiquer ces derniers temps.

La raison ? Kendall Jenner aurait vexé Kourtney Kardashian lors d’une interview. En bref, elle serait la moins bonne maman de toutes ses sœurs.

Alors pour rappel, la mannequin est la seule à ne pas avoir encore d’enfant. Toutefois, il faut croire que la jolie brune n’est pas pressée de goûter au bonheur de la maternité…