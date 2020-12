Iran : l’opposant Rouhollah Zam a été exécuté

Depuis ce samedi 12 décembre, l’Italie totalise 64.036 morts dus au Covid-19, soit le plus grand nombre de décès du coronavirus en Europe depuis le début de l’épidémie, prenant la place du Royaume-Uni pour ce dramatique record. Le ministère italien de la santé a annoncé 649 morts supplémentaires en vingt-quatre heures et 19.903 nouveaux cas positifs.

Dans le monde, seuls les Etats-Unis, le Brésil, l’Inde et le Mexique ont été plus endeuillés depuis le début de l’épidémie. Selon des données compilées par l’AFP sur l’Europe, l’Italie est passée devant le Royaume-Uni (qui compte dix décès de moins, 64.026 morts), qui est suivi de la France (57.567), de l’Espagne (47.624), de la Russie (46.453) et de la Pologne (22.676).

Plus de 25.000 décès en Italie depuis le 1er novembre

Sur les sept derniers jours, parmi les pays européens, l’Italie a enregistré le plus grand nombre de nouveaux morts du Covid-19 (4522), devant la Russie (3769), l’Allemagne (2949), le Royaume-Uni (3012) et la Pologne (2815). Depuis le 1er novembre, l’Italie a enregistré plus de 25.000 décès (25.418), soit autant qu’entre début avril et fin octobre (25.463).

Parmi les pays les plus durement touchés (hors micro-Etats), la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts dans le monde par rapport à sa population, avec 154 décès pour 100.000 habitants, suivie par le Pérou (111), l’Italie (106) et l’Espagne (102). Le Royaume-Uni enregistre lui 94 morts pour 100.000 habitants.

