Insolite : il fait souffrir sa mère, et la laisse mourir au détriment de sa femme !

Abomination ! Des fois, on a l’impression de vivre dans un monde à l’envers. Et si l’amour rend dingue, c’est le cas de ce fils qui a laissé agoniser sa propre mère à cause de sa femme qui a tout manigancé.

Il s’agit de Mama Pauline, elle a 67ans. Auparavant elle habitait chez elle au village, après la mort de son mari, son fils unique est allé la prendre au village pour résider avec lui en ville.Pendant plusieurs années chez lui c’était la joie et l’amour entre les deux, il y’avait pas de problèmes, tout était au beau fixe.

Arrive un moment où son fils a décidé de prendre une femme chez lui et de la marier. Ce fut la le début des désagréments, car cette dernière allait s’annoncer être un élément perturbateur entre son fils et elle.

Cette femme va commencer à lui mener la vie dure, elle commencera par lui couper les vivres auprès de son fils, puis ne plus lui donner à manger convenablement, ensuite lui manquer copieusement de respect et enfin la traiter de sorcière tout en disant que sa mission c’était de détruire le foyer de son fils.

Au final, elle a eu raison d’elle car son fils a fini par être manipulé par sa femme et il a crus à toutes ses balivernes la concernant.

Son propres fils l’a finalement chassé de chez lui, il a même refuser de lui donner l’argent de transport afin qu’elle puisse rentrer chez elle au village.

En ce moment, elle dort dans la rue et ne réussit même pas à avoir de quoi manger ni boire, sans même une bonne couverture pour se couvrir de ce froid d’octobre.

Elle souffre du paludisme mais ne réussit pas à prendre des médicaments afin de se traiter. Elle agonise, mais n’a pas d’issue alors qu’il a un fils qui peut bien l’aider. C’est malheureux !