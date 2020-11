Insécurité maritime : une série d’incidents au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest

Plusieurs pétroliers ont été attaqués au large de l’Afrique de l’Ouest depuis le 23 octobre 2020. Le dernier incident en date du samedi 7 novembre 2020 porte le nombre de navires arraisonnés au large des côtes de la région à quatre.

La côte ouest-africaine devient de plus en plus une route dangereuse pour la navigation commerciale. Des incidents de piraterie et de vols à main armée sont fréquemment enregistrés. Le samedi dernier, deux pétroliers ont été visés par des pirates lors d’incidents distincts au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest.

L’une des attaques a été menée à 53 milles marins au nord-ouest du terminal d’Agbami, au large de Bayelsa. Les navires ont été identifiés comme étant le pétrolier de produits chimiques / produits Torm Alexandra exploité par la compagnie maritime danoise Torm et le pétrolier Wesley, contrôlé par le britannique Union Maritime. Cela porte à quatre, le nombre de navires arraisonnés au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest depuis le 23 octobre 2020.

Selon Dryad Global, la société de renseignements de sécurité maritime, le premier incident a vu des pirates monter à bord du Torm Alexandra de 56 643 mètres cubes à environ 162 miles nautiques au sud de Cotonou, au Bénin, alors qu’ils étaient en transit depuis Lomé, au Togo, dans le golfe de Guinée. À la suite d’exercices anti-piratage, tout l’équipage composé de 20 Philippins et d’un Monténégrin, a atteint la citadelle et a été déclaré sain et sauf.

Hausse des enlèvements d’équipage contre rançon

«Avec une nouvelle tentative infructueuse, il est fort probable que les auteurs se multiplieront dans le désespoir dans leurs tentatives pour atteindre leur objectif qui reste très probablement l’enlèvement de l’équipage contre rançon. En tant que tel, le profil de risque pour la région doit être considéré comme critique pour le moment, les incidents étant jugés hautement probables / attendus dans quelques jours», a indiqué la même source.

Elle ajoute «moins de 24 heures après l’embarquement de Torm Alexandra, le pétrolier battant pavillon des îles Mashall M / T Wesley a été approché en cours de route, à 180 milles marins au sud-sud-ouest de Lagos, au Nigéria, ou à quelques 53 milles marins au nord-ouest du terminal Agbami du pays, à Bayelsa État».

Un hors-bord avec sept pirates armés s’est approché du pétrolier de 16 066 m3 et s’est approché à moins de 250 mètres. Le maître de Wesley a pris toutes les mesures de sécurité et tout l’équipage s’est réfugié dans la citadelle. Des gardes armés à bord du pétrolier construit en 1995 ont tiré trois coups de feu sur le hors-bord, après quoi les pirates ont interrompu leur approche. Le navire et les gens de mer à bord sont déclarés sains et saufs et, le pétrolier continue vers son prochain port d’escale.

Il s’agit, selon Dryad, du troisième incident dans les eaux au large de l’État de Bayelsa, les deux précédents incidents se produisant à 107 nm au sud de Lagos et à 94 nm au sud-ouest de Brass. Les deux incidents précédents ont entraîné l’embarquement de navires.

«Après la fin de la saison de la mousson du sud-ouest, les attaques sont connues pour augmenter en fréquence à mesure que les conditions deviennent plus favorable,», prévient-il.

Alors que les volumes d’incidents dans l’ensemble montrent une augmentation partielle par rapport à ceux de 2019, il y a une augmentation significative du volume des enlèvements sur une période prolongée et du nombre correspondant de personnel enlevé.

Avec l’économiste Bénin