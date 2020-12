Incroyable : voici combien le plus grand prostitué d’Afrique demande pour coucher avec une femme

Un pasteur africain au cours de sa prédication a sérieusement critiqué les faux pasteurs qui abusent de l’argent des pauvres croyants et tance aussi pour l’occasion, les fidèles africains qui passent toute leur journée à l’église alors que l’Afrique a besoin de l’argent pour développer.

Si certains églises préfèrent prêcher sur la foi, l’avènement du Christ et autres sujets, celle-ci de son côté a choisi de défendre les intérêts de l’Afrique en exhortant les africains à rependre conscience.

En effet, ce pasteur dont l’identité est inconnue est contre les faux pasteurs. Il s’insurge contre la manière dont ils tirent tout le temps sur ses pauvres fidèles qui cotisent les dîmes et les offrandes et en retour ils s’en accaparent pour s’offrir une vie de luxe.

«des pasteurs qui dépendent des offrandes. Une fois qu’ils ouvrent leur église, vous pouvez voir ceci et ces services et plus vous venez, plus vous leur donnez de l’argent et ils l’utilisent pour acheter des aliments coûteux à manger mais vous n’avez rien à manger à la maison. Ils l’utilisent pour acheter des vestes et les porter, et vous n’en avez pas», a-t-il prêché.

Ainsi, il va jusqu’à comparer l’inconscience de l’Afrique à certains pays éveillés comme l’Inde et la Chine qui sont des incroyants, qui ne prient pas beaucoup, mais qui sont quand même des nations très riches.

Pendant que les africains ont plein de croyants, prient beaucoup Dieu, mais dépendent toujours de ses derniers sur plusieurs plans. Cependant, il appelle les chrétiens africains a une prise de conscience. Histoire de savoir gérer leurs revenus financiers pour développer le continent au lieu de les donner aux faux hommes de Dieu.

«Afrique, quand vas-tu te réveiller? Combien de fois la Chine a-t-elle prié? Pourquoi la Chine est-elle si bénie? Et l’Inde? Pays bouddhiste, un pays qui ne croit pas en Jésus, quand nos politiciens tombent malades, ils vont en Inde pour se soigner. Ils vont chez les incroyants, ils ont les meilleures installations médicales.»

«Et Dubaï? Les pasteurs collecteront vos offrandes après 21 jours de prière et iront les dépenser à Dubaï, les donneront aux incroyants qui ne connaissent pas Jésus. Quand allez-vous vous réveiller en tant qu’Africain?», s’interroge t-il.