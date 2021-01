Incroyable : un enfant de 12 ans poursuit ses parents en justice pour «fausses promesses» pour Noël

Un jeune de 12 ans de l’Idaho a poursuivi avec succès ses parents après qu’ils lui aient promis une Xbox pour Noël, un cadeau qu’il n’a jamais reçu. Les parents sont actuellement dans de beaux draps.

Les parents Nicholas Halley, 41 ans, et Johanna Spitzberg, 39 ans, ont été choqués d’apprendre la semaine dernière que leur enfant de 12 ans les avait convoqués au tribunal des petites créances sur une Xbox.

Leur surprise s’est transformée en frustration cette semaine après que le juge Andrew Reynolds leur a ordonné d’acheter une Xbox à leur fils de 12 ans et leur a donné une conférence sur leurs devoirs moraux en tant que parents de ne pas faire de fausses promesses et de ne pas mentir à leurs enfants.

«Après avoir analysé les preuves accablantes, je déclare les accusés coupables et leur ordonne de sécuriser une Xbox au plaignant d’ici la fin de cette semaine», a déclaré le juge Andrew Reynolds devant le tribunal.

«C’était vraiment humiliant d’entendre le juge nous gronder devant un public et nous dire à quel point nous avions échoué en tant que parents en faisant de fausses promesses et en mentant à notre fils», a déclaré la mère Johanna Spitzberg, 39 ans, aux journalistes en larmes, visiblement honteuse.

Le jeune homme de 12 ans avait accumulé une quantité impressionnante de preuves selon le juge Reynolds qui prouvaient sans aucun doute que les parents étaient en faute.

«J’avais pris des photos de ma chambre chaque semaine après l’avoir nettoyée et montré au juge mes notes scolaires et lui ai donné le contrat que mes parents m’ont fait signer et la liste des choses que je devais faire en échange d’une Xbox pour Noël» Jeffrey Halley, 12 ans, a déclaré aux journalistes.

Apparemment, le juge Reynolds était convaincu que le jeune garçon avait «rempli avec succès tous les éléments inclus dans l’accord» et que le contrat était «exécutoire par la loi» en tant que tel.

Les parents de l’enfant de 12 ans sont tenus par la loi d’acheter une Xbox à leur fils d’ici la fin de la semaine et pourraient être condamnés à une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 15 jours ou plus s’ils ne se conforment pas, selon des experts juridiques. C’est osé, mais houleux !