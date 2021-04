Incroyable : le corps de cette jeune femme vaut une fortune !

La première année de notre mariage a été mouvementée et je me suis sentie bafouée. Je m’étais trompée en pensant que j’avais épousé un homme bon. J’ai donc repris contact avec mon ex-petit ami, qui a 10 ans de plus que moi. Il est également marié et père de 3 enfants (toutes des filles).

La vérité est que j’avais juste besoin d’un compagnon qui était là pour moi. Une chose en a conduit à une autre, je suis tombée enceinte de lui, nous avons convenu de garder le bébé et prétendre qu’il était de mon mari.

Pendant ma grossesse, mon mari ne m’a montré aucun signe qu’il était heureux. Il s’en foutait de ma condition contrairement à mon amant qui me couvrait d’amour et de cadeaux alors j’ai décidé et préféré que tous mes enfants soient engendrés par mon ex plutôt que par mon mari. Et c’est pour ça que les six enfants appartiennent à mon ex.

Il est un homme d’affaires et aime les enfants. Il me met financièrement à l’aise et a acheté des propriétés au nom des 6 enfants en guise d’héritage. D’autre part, mon mari n’a aucune idée de ce que cela signifie de prendre bien soin d’une famille, alors je ne regrette rien.

Le problème actuellement est que mon amant demande à rencontrer les enfants et leur dire qu’il est leur véritable père chose que je redoute car cela peut détruire mon mariage. Que faire? Aidez-moi s’il vous plaît !