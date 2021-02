Incroyable : la vidéo inédite de Diego Maradona en train de profiter du karaoké

L’ancienne star du FC Barcelone mène une vie pleine d’excès et sa fortune diminue.

L’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Ronaldinho, a pris sa retraite du football et bien qu’il soit toujours une star du football mondial, après son scandale au Pérou, certaines portes se sont fermées sur lui, notamment avec des marques qui voulaient utiliser son image et lui ont payé des millions alors il ont accepté d’apparaître dans leurs publicités.

La pandémie mondiale a obligé le public à rester à l’écart des stades, ce qui a également signifié une perte pour les équipes du monde entier, donc embaucher Ronaldinho pour des matchs d’exhibition est devenu pratiquement impossible à réaliser car le Brésilien veut toujours être payé et gagner des milliers de dollars.

Les excès dans la vie de Ronaldinho ont fait perdre petit à petit au Brésilien sa fortune. Par exemple, on a récemment appris que pour générer plus de revenus, il a décidé de louer son luxueux manoir à Rio de Janeiro, mais que pour maintenir son style de vie plein de fêtes, de femmes et de voyages, l’argent ne suffit pas.

Maintenant, comme l’a révélé GloboeSporte au Brésil, Ronaldinho a décidé de facturer l’envoi de salutations à des personnes influentes du monde entier, et de manière extra-officielle, on a appris que le joueur brésilien acceptait d’assister à des fêtes de personnes très influentes pour de grandes quantités de de l’argent, même de petits matchs d’exhibition privés dans certaines régions du monde où seuls les millionnaires peuvent être.

Un autre revenu dont dispose Ronaldinho est la vente de publications sur ses réseaux sociaux, comme l’a révélé la BBC, la star brésilienne et légende du FC Barcelone facture jusqu’à 100000 dollars aux marques pour lancer des publications dans leurs comptes, le problème est que chaque le temps, c’est moins de paiement.

La fortune de Ronaldinho

Ronaldinho en est venu à coûter 103 millions de dollars et jusqu’à son séjour à Querétaro, il avait environ 97 millions de dollars, non pas tant en espèces à la banque, mais en propriétés, qu’il a vendues une par une. Maintenant, en 2021, il en reste peu. Sa dernière valeur en tant que footballeur était d’un million de dollars.