Incapacité au lit : Adebayor aurait répondu à Adja Diallo !

Le conflit crée par le #EndSARS n’est pas encore prêt de connaître sa fin. Pour avoir touché quelques mots déplacer à l’endroit de Beyoncé, Tiwa Savage se Fait Massacrer par sa mère.

Le #EndSARS est une manifestation de colère qui s’est déclenchée à Lagos il y a quelques temps suite aux bavures des éléments de l’Escouade spéciale de lutte contre le vol, aujourd’hui dissoute.

Mais il y a quelques temps, Tiwa Savage a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle elle invitait Beyoncé à dire un mot sur EndSARS. La chanteuse nigériane rappelait au passage à l’américaine le soutien des artistes et créateurs nigérians à son projet Black is King.

Tiwa Savage semblait donc demander un retour d’ascenseur. Ce que n’approuve pas la mère de la star américaine. D’ailleurs, Tina Lawson a clairement fait savoir à l’interprète de «Gbémiléké» que sa fille n’est pas une figure politique, encore moins la porte-parole du Nigéria.

«Elle n’est pas votre cheffe politique», a-t-elle dit à la nigériane. La génitrice de Beyoncé aurait par ailleurs souhaité que Tiwa Savage contacte directement l’équipe de sa fille pour lui demander de participer à la manifestation au lieu de le faire sur les réseaux sociaux.

Elle va cependant insister sur le fait qu’elle n’est pas indifférente à ce qui se passe au Nigéria et ailleurs. «Je prie tous les jours pour le Nigéria et tous les pays où les personnes sont maltraitées et assassinées pour la couleur de notre peau !!! Je ferais n’importe quoi pour aider mais arrêtez avec les abus et arrêtez d’essayer de faire d’elle (Beyoncé) votre porte-parole», a déclaré la créatrice de mode.