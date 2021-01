Ils l’ont appelé le nouveau Cristiano Ronaldo au Real Madrid et aujourd’hui, il brille dans une célèbre émission de télévision

L’histoire de l’ancien joueur du Real Madrid Jese Rodriguez est très courante dans le monde du football

L’histoire de l’ancien joueur du Real Madrid Jese Rodriguez est très courante dans le monde du football. L’attaquant espagnol a fait ses débuts en 2011 et il n’a pas fallu longtemps pour qu’il soit l’une des figures du Real Madrid marquant des buts et réalisant de bonnes performances semaine après semaine, mais avec le temps, le joueur a perdu du gaz et son talent s’est estompé.

Tout cela en raison d’une grave blessure au genou qui l’a laissé à l’écart pendant environ 8 mois, une fois de retour, il lui a été très difficile de retrouver la position de départ, restant encore plusieurs mois sur le banc.

Ainsi, le Real Madrid l’a vendu au PSG, où il n’a jamais pu retrouver son niveau également. Le joueur espagnol a été prêté à de nombreuses équipes, mais le PSG a décidé en 2020 de ne plus renouveler son contrat.

Il est à peu près sûr que Jesé Rodriguez prendra sa retraite du football très bientôt, bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles diverses équipes de la MLS sollicitent ses services.

Cependant, tout n’est pas perdu pour Jesé, puisque la possibilité de devenir une star de la télévision lui a été ouverte, car ils ont estimé depuis l’Espagne qu’il pourrait s’inscrire à un concours télévisé.

Cela n’a pas été facile pour Jese, qui a également tenté sa chance dans la musique, dans laquelle il est connu sous le nom de Jey-M et pourrait rejoindre le casting de l’émission de télé-réalité espagnole «Survivors», dans laquelle les candidats sont abandonnés dans un endroit solitaire et doit survivre.

Côté sport, Jesé Rodríguez avait un contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, mais le club et le joueur ont décidé de résilier le contrat d’un commun accord. Au cours de la dernière saison, il n’a joué que 22 minutes et ces derniers jours, il a pu être vu s’entraîner seul en Espagne.