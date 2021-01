Ils l’appellent le nouveau Pelé, il n’a que 8 ans et a déjà signé un contrat millionnaire

Il devrait être le successeur de la légende brésilienne et a déjà signé un contrat millionnaire.

Le Brésil a toujours été un pays où des joueurs très jeunes et talentueux sont apparus. Pelé, Ronaldo Nazario, Ronaldinho et Neymar ne sont que les cas les plus emblématiques de légendes du football qui ont eu une carrière impressionnante en tant que joueur professionnel et une histoire marquée.

Mais récemment, un très jeune enfant est apparu et a surpris tout le monde. Il s’appelle Kauan Basile et il n’a que huit ans. Ceux qui l’ont vu jouer assurent qu’il est sur le point de se transformer en nouveau Pelé et que sa carrière à l’avenir en tant que joueur professionnel sera similaire à celle de l’idole historique.

Il joue également pour le Santos FC, comme Pelé l’a fait pendant la plus grande période de sa carrière. Aujourd’hui, il représente l’équipe de football en salle U-9 du côté brésilien. Il porte le maillot no. 10, prof qu’il a du talent, et est également le capitaine de l’équipe à son très jeune âge.

Récemment, Kauan a signé un contrat impressionnant avec Nike, devenant le plus jeune joueur de football à faire une telle chose.

Habituellement, les marques attendent que les joueurs soient plus âgés pour signer ce type de contrats, mais cette fois, elles sont très sûres du talent du gamin et voulaient s’assurer que personne ne les vole.