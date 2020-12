Il vend son rein juste pour acheter un iPhone et devient… !

Parfois, notre nos désirs démesurées nous emportent dans le mauvais sens du vent et tel est le cas de ce jeune homme qui a décidé de vendre son rein pour s’acheter un iPhone. Malheureusement l’opération a vraiment mal tourné et il est devenu paralysé à vie.

C’est le site web d’informations et de divertissement Elite Readers qui rapporte cette nouvelle tout simplement hors du commun dont on ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer.

En effet, un jeune garçon nommé Xiao Wang a décidé de vendre son rein pour acheter un iPhone, mais l’opération s’est très mal passée et malheureusement il est désormais paralysé à vie. Il est condamné à passer sa vie sur un lit et ne pourra jamais plus marcher ainsi que mener une vie normale.

Mais qu’est-ce qui a bien pu se passer dans sa tête pour qu’il se décide à vendre un de ses reins ? Elite Readers raconte qu’à cette époque Xiao Wang est un adolescent de 17 ans qui est dans sa dernière année d’école secondaire et qui est très influençable.

Dans son école, si tu voulais être cool, il te fallait forcément un iPhone et Xiao qui venait d’une famille pauvre n’avait pas les moyens de s’en offrir un. Il a donc décidé qu’il allait vendre un de ses reins pour se payer le précieux téléphone intelligent.

Il trouve donc une clinique dans la ville de Chenzhou qui est prêt à l’opérer et à lui acheter son rein 3200$ explique Elite Readers. Ainsi, il décide donc de se faire opérer, mais malheureusement pour lui la clinique qui l’opère fait une erreur médicale et ne parvient pas à l’opérer correctement.

Il se retrouve donc sans son rein avec une opération mal terminée et un début d’infection. Pris de panique, il décide d’aller dans une autre clinique pour rectifier le tir.

Malheureusement, le verdict est sans appel relate Elite Readers, sa première opération a été complètement ratée et a créé une infection dans son rein restant qui devient dysfonctionnel. Il n’a donc pas le choix de se le faire enlever et se retrouve sans rein et devient donc paralysé à vie.

Le hic de cette histoire, c’est qu’il n’aura jamais acheté son iPhone parce qu’il a utilisé l’agent de la première opération pour payer la deuxième et le reste de ses soins. C’est simplement horrible !