Il valait 50 millions de dollars, on l’appelait le nouveau Sergio Agüero, il a pris sa retraite et se consacre maintenant à la musique

C’était un joueur de haut niveau qui a traversé certaines des meilleures équipes européennes, et maintenant il se consacre à la musique.

Sergio Aguero a joué à l’Atlético de Madrid depuis juillet 2006, quand il a rejoint l’ancienne équipe d’Independiente pour 22 millions de dollars, jusqu’en juillet 2011, lorsqu’il est parti à Manchester City pour 40 millions de dollars. Depuis ce moment, l’équipe entraînée par Diego Simeone a commencé à chercher un remplaçant pour l’attaquant argentin.

En 2015, quelques années plus tard, le club espagnol a signé Jackson Martínez. L’attaquant colombien est arrivé de Porto pour 35 millions de dollars et beaucoup d’attentes ont été déposées sur lui après un tel investissement.

Après seulement 22 matchs disputés, au cours desquels il a marqué trois buts et deux passes décisives, le successeur d’Aguero est parti.

La partie chinoise de GZ Evergrande a payé 45 millions de dollars pour lui sept mois plus tard, et il a quitté l’Atlético. Au cours de sa carrière professionnelle, il est également passé par l’ancienne équipe d’Independiente Medellín, Jaguares et Portimonense , jusqu’à ce qu’il annonce sa retraite en décembre 2020, après quatre mois sans jouer.

Martínez a fait fortune au cours de sa carrière, considérant que rien que sur les transferts, il a déplacé 90 millions de dollars. Malgré tout l’argent gagné et le fait qu’il puisse désormais se reposer et profiter de la vie, le Colombien s’est lancé en tant que musicien et signe désormais des chansons religieuses, comme Porque Solo Tú, sa dernière sortie.