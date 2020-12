Il était le successeur d’Iniesta, Ronald Koeman l’a expulsé du FC Barcelone et il irait dans ce club

Les options étaient très claires pour Kevin De Bruyne, l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Et il a fait son choix définitif.

Il n’y a pas beaucoup de joueurs dans le monde qui font mieux que Kevin De Bruyne pour le moment. Le milieu de terrain de Manchester City joue un excellent football et 2020 a été la meilleure année de sa carrière. Malheureusement pour lui, il n’a pas pu soulever un trophée important la saison dernière (uniquement la Coupe de la Ligue anglaise).

Alors évidemment, j’ai attiré l’attention de certaines équipes parmi les meilleures de toutes. Plus précisément, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Ils savaient que son contrat allait bientôt expirer et ils étaient prêts à entamer des négociations avec son agent quand il le voudrait. Et De Bruyne a fait son choix.

Enfin, il a décidé de snober les deux clubs et de renouveler son contrat avec Manchester City . De Bruyne est actuellement en pourparlers pour une prolongation jusqu’en 2025, avec une hausse qui ferait passer ses revenus de 19,7 à 23,5 millions d’euros par an. Et bien sûr, des promesses de faire entrer dans l’équipe plus de joueurs de classe mondiale qui envisagent de gagner l’UEFA Champions League.

Avec cette décision, Zinedine Zidane et Thomas Tuchel passent à côté d’un expert de la vision, de l’assistance, du franchissement et du positionnement.

Il continuera à jouer sous Pep Guardiola et tentera de marquer l’histoire d’un club qui a commencé à connaître le succès au cours de cette décennie, en essayant de gagner le tournoi de club le plus important de tous.