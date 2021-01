Il est le New Dida, il a 18 ans et le FC Barcelone voudrait qu’il remplace Ter Stegen

Le FC Barcelone pense déjà à l’avenir et c’est pourquoi il aurait déjà l’un des meilleurs gardiens brésiliens du futur sur son radar par rapport à Dida.

Le FC Barcelone sait qu’il ne peut pas faire de grosses signatures pour cette saison car il n’a pas le pouvoir d’achat pour le faire. Pour cette même raison, le FC Barcelone pense sûrement à de jeunes joueurs plutôt qu’à de grandes stars. Lionel Messi était l’un des joueurs qui a déclaré que le FC Barcelone devait penser à l’avenir et avoir un plan à long terme.

Ter Stegen est l’un des meilleurs gardiens de but au monde, mais ils ne savent pas combien de temps il peut rester à ce niveau et c’est pourquoi le FC Barcelone cherche un remplaçant pour le gardien allemand. Comme l’AC Milan l’a fait avec Dida, le FC Barcelone veut trouver le prochain gardien de but chez un jeune joueur brésilien.

Le Brésil, en plus d’être le berceau de grands joueurs comme Ronaldinho ou Ronaldo Nazario, a eu de grands gardiens. Dida, Julio Cesar, Taffarel ou Gylmar sont parmi les archers les plus importants de l’histoire du Brésil, mais maintenant un jeune de 18 ans pourrait être le nouveau meilleur archer du monde.

Matheus Donelli est l’une des jeunes stars du Brésil. Le gardien de but de 18 ans est l’une des plus grandes promesses du football brésilien et le FC Barcelone pourrait lui payer plus de 3 millions de dollars. Matheus Donelli était le meilleur joueur de sa catégorie lors de la Coupe du monde U17 et cela a suffi à plusieurs équipes comme le FC Barcelone pour le choisir.