Il écope de 25 ans pour avoir tué un enfant de 5 ans qui a fait pipi au lit

La punition d’un beau-père sur un enfant de 5 ans vire au drame.

Julien Masson, 33 ans, et sa compagne Emilie Inglard, 26 ans, étaient jugés cette semaine devant la Cour d’Assises du Pas-de-Calais pour la mort de Yanis, le fils d’Emilie.

Yanis, 5 ans, avait été retrouvé mort dans la nuit du 5 au 6 février 2017 à proximité d’un canal, à Aire-sur-la-Lys.

Son beau-père l’avait puni parce qu’il avait fait pipi au lit. Il l’avait fait courir dehors, en pleine nuit, vêtu seulement d’un slip et de chaussettes. Il le suivait derrière avec son vélo. Il faisait 5 degrés dehors.

Le garçonnet avait été obligé de courir durant plusieurs kilomètres le long du canal La Lys et avait chuté à au mois 2 reprises.

L’autopsie pratiquée avait révélé que l’enfant était décédé des suites d’un traumatisme crânien.

“Ce décès serait consécutif à plusieurs impacts qui seraient des coups de lampe-torche. Sous la violence, la lampe-torche se serait cassée” avait expliqué le procureur.

Des marques d’étranglement et de bâillonnement et des signes d’immersion dans le canal avaient été relevés. D’autres traces de coups étaient plus anciennes.

Le beau-père a été reconnu coupable de meurtre et de violences régulières et a été condamné vendredi à 25 ans de réclusion criminelle.

La mère, âgée de 26 ans, a écopé de quatre ans de prison, dont 2 avec sursis pour ne pas avoir empêché le meurtre.