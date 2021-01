Il a 17 ans et est la première signature de Mauricio Pochettino au PSG qui rend Neymar jaloux pour ce qu’ils ont payé pour lui

Après la mort de la légende, c’est ce que les fans ont payé lors d’une vente aux enchères pour certains de ses biens.

Diego Armando Maradona est décédé le 25 novembre à l’âge de 60 ans, après avoir souffert de plusieurs problèmes de santé, dans sa maison de Buenos Aires.

L’idole argentine a été saluée par des millions de fans du monde entier, qui se sont réunis dans les rues et ont rendu des hommages de tous types à sa plus grande idole.

Alors que la justice continue de travailler sur la façon dont les héritiers du pas historique. 10 divisera leurs biens, il y en a d’autres qu’il a offerts ou donnés au cours de sa vie et qui ne sont plus de sa propriété ou de ses héritiers. Certains d’entre eux ont été trouvés en Italie et faisaient partie d’une vente aux enchères millionnaire.

La célèbre maison de vente aux enchères Bolaffi, de Turin, en Italie, a organisé un événement au cours duquel cinq maillots utilisés et signés par Maradona ont été mis aux enchères. L’un d’eux était de l’équipe nationale argentine, un autre de Boca Juniors, un autre d’Argentinos Juniors, deux de plus de Naples et, le plus cher, du FC Barcelone.

Après l’événement, la maison de vente a confirmé avoir vendu les maillots pour 30 100 dollars au total. Des fans du monde entier, mais principalement d’Italie, et des collectionneurs étaient présents à l’événement et en faisaient partie.

Maradona a joué dans six clubs au cours de sa carrière de footballeur professionnel en tant que joueur: Argentinos Juniors, Boca, Barcelone, Naples, Séville et Newell’s Old Boys.