Ibrahimovic : «Les sportifs partagent le monde, la politique divise»

Invité ce mardi à l’ouverture du Festival de musique de Sanremo, Zlatan Ibrahimovic a profité de la circonstance pour revenir sur son altercation avec Romelu Lukaku.

Le festival de musique de Sanremo est un événement très important pour l’Italie. Ainsi, Zlatan Ibrahimovic étant joueur de L’AC Milan a eu l’occasion d’être compté parmi les invités de marque pour l’ouverture de ce festival. Une fois présent, il a été interrogé sur son altercation avec Romelu Lukaku.

Ibrahimovic a tenu à enterrer la hâche de guerre !

En effet, le 26 janvier 2021 le Suédois a eu des échanges de propos virulents avec le Belge lors du derby milanais. Cela a failli engendrer une bagarre où les deux anciens coéquipiers des Reds Devils ont été calmés par les staffs techniques.

Aujourd’hui, le vétéran attaquant suédois revient sur le sujet et d’une autre manière : «Il n’y a pas de problème personnel entre Lukaku et moi. Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. S’il veut venir ici, je le recevrai», a-t-il déclaré.

Ibrahimovic met les choses au claires avec LeBron James

Par ailleurs, l’ancien parisien a aussi évoqué sa mécomprehension avec le basketteur LeBron James. Un des sujets qui fait euphorie dans les médias : «Le racisme et la politique sont des choses différentes. Les sportifs partagent le monde, la politique divise. Tout le monde est le bienvenu parmi nous, mais les athlètes doivent rester des athlètes, les politiciens doivent rester des politiciens. Seulement ça.»

Pour sa présence au festival, Ibra s’explique : «Je suis un professionnel et quiconque me connaît le sait. Quand je joue au football, je me concentre uniquement sur ça. Je veux aider Milan et redonner à l’Italie ce qu’elle m’a donné au cours de ces années, pas seulement dans le football. J’ai eu l’opportunité d’être invité au Festival, l’un des événements les plus importants du pays, alors je l’ai accepté.»