Héritier de Ronaldinho : qui est le footballeur qui imite la star de Barcelone et dont le monde parle

Par rapport à la légende brésilienne, c’est l’attaquant dont tout le monde parle.

Ronaldinho était l’une des plus grandes légendes du monde du football au cours des années 2000. Le milieu offensif brésilien a marqué une époque en raison de ses capacités de jeu impressionnantes et du bonheur qu’il transmettait à chaque fois qu’il sautait sur le terrain. En Europe, j’ai joué pour le FC Barcelone, l’AC Milan et le Paris Saint-Germain.

Depuis sa retraite, la presse brésilienne essaie de chercher quelqu’un qu’elle pourrait comparer à Dinho, avec des compétences similaires ou ces conditions impressionnantes.

À 19 ans, un attaquant est apparu à Internacional, l’équipe brésilienne de la ville dans laquelle Ronaldinho est né, et qui a été formée dans le même club dans lequel jouait Pelé, le Santos FC.

Son nom est Yuri Alberto et tout le monde parle de lui de nos jours. Récemment, il a marqué trois buts lors de la victoire de son équipe contre Sao Paulo et l’un d’eux était dans le meilleur style de Ronaldinho.

L’attaquant n’a même pas regardé le but avant de donner un coup de pied et a surpris tout le monde avec ce geste dans le style de Dinho.

Yuri a été un joueur clé de l’Inter jusqu’à présent cette saison et a déjà disputé 22 matchs au cours de sa carrière, avec seulement 19 ans, marquant 10 buts et accordant une passe. La presse locale le considère comme l’un des meilleurs espoirs de l’équipe nationale et pense qu’il fera très bien pour l’avenir.

Les grands clubs européens le suivent

Comme à chaque fois qu’un talent important apparaît en Amérique du Sud, les meilleurs clubs européens sont très proches de lui, essayant de savoir jusqu’où il ira dans sa carrière.

Des rumeurs ont déjà indiqué que Yuri était suivi par les meilleures équipes en Europe, malgré sa valeur rapportée aujourd’hui n’est que de 2 millions de dollars, selon le site Web spécialisé Transfermarkt.