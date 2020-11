Henri Konan Bédié : «Les dirigeants de l’opposition sont pourchassés, emprisonnés dans des lieux inconnus ou à domicile»

Quelques jours seulement après sa rencontre avec le président Alassane Ouattara, l’ex-président, Henri Konan Bédié s’est entretenu, ce lundi 16 novembre 2020, à sa résidence de Cocody, avec les membres du Sécretariat exécutif de son parti, le Pdci-Rda. Occasion pour le chef de file de l’opposition ivoirienne de réitérer sa détermination à œuvrer au retour de la paix en Côte d’Ivoire.

En dépit des menaces et des intimidations, Henri Konan Bédié reste droit dans ses bottes. Une fois encore, le Sphinx de Daoukro a dénoncé les arrestations arbitraires de certains leaders de l’opposition par le pouvoir d’Abidjan.

«Parce que tout simplement, nous voulons une Côte d’Ivoire démocratique, une Côte d’Ivoire dans laquelle nous respectons les Lois et les règles que nous nous sommes librement données, (…) partout où nous sommes sur toute l’étendue du territoire, nous sommes terrorisés, embastillés, mutilés et assassinés dans l’horreur bestiale, par le pouvoir Rhdp et ses milices», s’est-il indigné.

Et de poursuivre : «Les dirigeants politiques de l’opposition sont pourchassés, emprisonnés dans des lieux inconnus ou à domicile. Aujourd’hui, participer à la vie politique dans notre pays vous expose à la privation de votre liberté et à la mort».

Depuis plus d’un an, rappelle-t-il, le Pdci-Rda et tous les Partis politiques significatifs de l’opposition, n’ont cessé d’inviter le régime Rhdp au dialogue politique, en vue de prévenir les risques d’une implosion sociale. Malheureusement, regrette-t-il, «on nous a servi que des discours de mépris et d’arrogance».

Désobéissance civile non violente

Il n’a pas manqué de préciser que le peuple a opté pour la désobéissance civile non violente en réponse à la violation de la Constitution à travers un troisiéme mandat du président Alassane Ouattara.

«La désobéissance civile non violente est en marche. Elle effraie le pouvoir. Elle le fera s’assoir à la table des négociations sous l’égide de facilitateurs neutres et crédibles», a-t-il martelé avant de souligner que le «Pdci-Rda ne se détournera pas de ses idéaux et de ses valeurs de l’humanisme».

Par ailleurs, il entend poursuivre la lutte pour la libération sans conditions des leaders de l’opposition incarcérés tels que son bras droit Maurice Kakou Guikahué, le porte-parole des plateformes de l’opposition, Pascal Affi N’Guessan et bien d’autres.