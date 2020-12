Harrison Ford revient dans le rôle d’Indiana Jones pour le dernier épisode

L’acteur américain, Harrison Ford, va reprendre son rôle d’aventurier Indiana Jones dans la franchise de films Disney. Le film, qui sera réalisé par James Mangold, sera le cinquième et dernier volet de l’acteur de 78 ans, comme l’indique Indy, selon la BBC.

Disney a annoncé une présentation virtuelle aux investisseurs où il a également dévoilé des plans pour les spin-offs de la série Star Wars et la série Marvel. Le film devrait sortir en juillet 2022.

Dans une interview de 2013, Harrison Ford a déclaré qu’il était «parfaitement approprié» pour lui de revenir en tant qu’aventurier. «Nous avons vu le personnage se développer et grandir au fil du temps et c’est parfaitement approprié et normal pour lui de revenir avec un grand film autour de lui.

«Pour moi, ce qui était intéressant dans le personnage, c’est qu’il a prévalu, qu’il avait du courage, qu’il avait de l’esprit, qu’il avait de l’intelligence, qu’il avait peur et qu’il a quand même réussi à survivre. C’est ce que je peux faire», avait-il déclaré à l’époque, soulignant qu’Indiana Jones n’avait pas besoin d’être aussi orientée vers l’action.

Le producteur de film Frank Marshall a récemment déclaré à Den of Geek qu’il n’avait pas l’intention de remplacer l’acteur dans son rôle emblématique. «Nous travaillons sur le scénario. Il n’y aura qu’un seul Indiana Jones, et c’est Harrison Ford», dit-il.

L’acteur est apparu pour la première fois dans Raiders of the Lost Ark (1981), suivi en 1984 par Indiana Jones and the Temple of Doom, puis Indiana Jones and the Last Crusade en 1989, et dans le quatrième opus, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Crâne, en 2008.

Le cinquième volet est en préparation depuis longtemps, avec plusieurs scénaristes qui vont et viennent, et a été encore ralenti par l’éclosion de la pandémie mondiale de Covid.

Lors de l’annonce de la Journée des investisseurs de Disney, la société a également déclaré qu’elle prévoyait de lancer dix séries dérivées de la série Star Wars et dix séries Marvel sur Disney +.

Également faire ses débuts directement sur le service de streaming par abonnement serait 15 séries d’action en direct, Pixar et animées, et 15 films d’action en direct, Pixar et d’animation, a-t-il déclaré.

Le nombre d’abonnés Disney + dans le monde avait atteint 86,8 millions, dépassant la plupart des prévisions lors de son lancement en novembre de l’année dernière, a-t-il ajouté.