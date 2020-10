Guinée : voici la condition posée par Cellou Dalein pour rencontrer la mission diplomatique conjointe

Distancé dans les sondages par Biden, Donald Trump multiplie les meetings pour tenter de se faire réélire. Souvent accompagné de son épouse, elle a décidé samedi dernier, faire recours à une doublure de sa femme.

Une photo relayée par Just Jared pose sérieusement question. On y voit, à quelques heures de son débat avec son rival Joe Biden, Donald Trump monter dans l’hélicoptère Marine One.

The only thing I'll miss from this administration is them swapping in new Melanias and just pretending we won't notice like a 4-year-old with a guppy pic.twitter.com/8J0A4E9z5H

