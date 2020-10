Guinée : l’insolite nouvelle vidéo d’Alpha Condé qui fait buzz!

Quelle scène houleuse ! Un faux guérisseur s’est fait démasquer sur un viole effectué à une jeune fille de 14 ans après avoir promis aux parents qu’il va guérir la fille avec des méthodes tantriques.

P Shivaprasad est un guérisseur spirituel en Inde Nizamabad Telangana, âgé de 45 ans, qui s’est déclaré capable de guérir à l’aide des remèdes d’une variété de maux, une adolescente de 14 ans souffrant des maladies physiques et mentales en juillet.

Ainsi, les parents ayant une confiance entière en lui, l’ont amené la jeune fille dans son bureau en vue d’avoir gain de cause. Mais pour le vieux sorcier, c’est une occasion pour lui de satisfaire sa boulimie sexuelle.

Alors, en lieu et place des méthodes tantriques dont il devrait faire usage, il a préféré user de son organe génital pour abuser de l’adolescente pendant trois bon mois. Autrement dit, l’exorciste a violé la fille à mainte reprises.

Et comme on le dit : plusieurs jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire ! L’alentour et la famille ont eux vent de la situation. Ces derniers, rassemblés en une foule de femmes et d’hommes furieux, ont pris d’assaut les bureaux du guérisseur spirituel, P Shivaprasad. Et l’ont battu à coups de chaussures et de poings.

Sur la photo, l’homme peut être vu au sol alors que la famille de la victime et d’autres militants des droits des femmes se tiennent autour de lui pour rendre justice. Vigilance !