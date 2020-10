Guinée : «le peuple n’a refusé à aucun d’entre vous ses voix», le président de la Céni aux candidats

En Guinée, la commission électorale nationale indépendante (Céni) a rendu publics, ce samedi 24 octobre 2020, les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 18 octobre dernier. Occasion pour le président de l’institution Kabinet Cissé de saluer le bon déroulement du scrutin tout en appelant les uns et les autres au calme et à la retenue dans l’intérêt supérieur du peuple guinéen.

Dans son discours de proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 18 octobre dernier, le président de la Céni, Kabinet Cissé s’est réjoui de l’engouement exceptionnel provoqué par ce scrutin chez les guinéens depuis la fixation par décret présidentiel de la date du scrutin.

Selon lui, les guinéens ont manifesté ainsi leur volonté à s’impliquer dans la construction d’une société démocratique en Guinée. Cet élan, a-t-il indiqué, doit être encouragé et soutenu par toutes les parties prenantes au processus électoral.

Tout en déplorant les scènes de violences enregistrées çà et là à l’issue du scrutin, le président de la Céni a invité les uns et les autres à adhérer aux grandes principes de la démocratie.

«Les victoires, les défaites, les peines et joies sont les cadences et rythmes de la vie démocratique. On peut perdre un jour et gagner un autre jour. On peut gagner une bataille et perdre une autre par la suite», a souligné Kabinet Cissé.

Et de s’adresser aux candidats à la présidentielle : «le peuple n’a refusé à aucun d’entre vous ses voix. Chacun a eu ses suffrages. C’est la preuve qu’il reconnait en chacun de vous la légitimité d’aspirer à tenir les rênes du pays».

Notons que les résultats provisoires de ce scrutin donnent vainqueur le président sortant, Alpha Condé avec 59,41 % des suffrages exprimés devant son principal challenger, Cellou Dalein Diallo, crédité de 33,5 %. Ces résultats sont d’ailleurs contestés par ce dernier qui exige la vérité des urnes.